La "start-up" catalana Finteca, finalista de BBVA Open Talent Espanya 2019

05.10.2019 | 04:00

La companyia Finteca, fundada a Barcelona, ha estat una de les firmes finalistes de la competició 'fintech' de BBVA a Espanya gràcies a la seva plataforma digital per agilitzar la contractació d'hipoteques. La decisió s'ha anunciat durant l'esdeveniment South Summit que s'està celebrant a Madrid, on la 'start-up' competia per aconseguir el títol nacional juntament amb altres nou firmes espanyoles que han presentat les seves solucions davant el jurat. La "start-up" madrilenya Cobee s'ha alçat finalment amb el guardó. Per haver arribat a la final, Finteca obtindrà accés al Programa d'Acceleració Open Talent 2019, mitjançant el qual rebrà suport i assessorament especialitzat per part d'experts en emprenedoria i unitats de negoci del banc. El programa, dissenyat conjuntament amb l'Institut d'Empresa (IE) i Financial Times, inclou 12 sessions de formació en línia i una setmana presencial a Madrid. Culmina amb una sessió en què presentaran el seu treball davant inversors, potencials 'partners i unitats de negoci de BBVA a la recerca de finançament. El jurat ha destacat que la proposta de Finteca és capaç de simplificar un procés molt complex, com és el de la contractació d'una hipoteca, d'uns 12 dies a només dos.