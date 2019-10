Dottie diu a les empreses que es preparin per al pitjor escenari del "Brexit"

L.M. Andrés

05.10.2019 | 04:00

No podem pensar que això és tan ximple (un Brexit sense acord) que no ho faran. Que com seria un cataclisme, no es pot contemplar. Però realment és una possibilitat". Són paraules de Chris Dottie, president de la Cambra de Comerç Britànica a España, durant l'acte "Brexit: situació actual i preparació als diferents escenaris" que es va celebrar ahir a la patronal Cecot. Dottie veu "poc probable" un acord abans del 31 d'octubre, la data límit. "En 27 dies és poc probable que facin el que no han ...