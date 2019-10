Cecot no dóna suport a la vaga convocada l'11 d'octubre

05.10.2019 | 04:00

La Cecot comparteix algunes de les reivindicacions de l'aturada general convocada per la Intersindical-CSC pel pròxim 11 d'octubre però no avala la vaga com un instrument efectiu per assolir-les, va dir ahir en un comunit. La patronal catalana, diu la nota, entén l'objectiu d'assolir el màxim de repercussió pública sobre les reivindicacions sindicals i d'altres col·lectius socials però no creu que alterar o tornar a aturar l'activitat econòmica resolgui la situació, en tot cas perjudica l'economia. La Cecot lamenta l'ús abusiu de l'exercici del dret de vaga en comptes d'intensificar l'activitat de les taules de diàleg social i treballar per definir propostes majoritàriament consensuades. Des de Cecot es creu que aspectes com l'actual marc laboral, la cronificació de l'atur femení o el baix resultat de les polítiques d'igualtat de gènere impulsades fins al moment, suposen una rèmora i un desaprofitament de talent que "no ens podem permetre".