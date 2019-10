El sector de la piscina preveu facturar un 6% més que el 2018

04.10.2019 | 04:00

Aquest 2019 serà un nou any de creixement sostingut per al sector de la piscina a Espanya i espera tancar l'exercici amb un volum de negoci de 1.274 milions d'euros, gairebé un 6% més que l'any anterior, segons indica el Baròmetre sectorial realitzat per l'Associació Espanyola de Professionals del Sector Piscina (Asofap) i el saló Piscina & Wellness Barcelona, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. Espanya és el quart país del món i el segon d'Europa en nombre de piscines amb un parc actual d'1,3 milions d'unitats (entre les d'ús residencial i les d'ús públic i col·lectiu). Es tracta, per tant, d'un mercat madur amb especial atractiu a l'apartat d'equipament, manteniment, rehabilitació o reforma integral d'aquestes instal·lacions. En l'any en curs s'aprecia un important repunt de la nova construcció, especialment en l'àmbit d'ús públic i col·lectiu. Des Asofap estimen que el 2019 es construiran a Espanya 26.000 noves piscines, un 6% més que el 2018. Pel que fa al tipus de piscines segons el seu ús, el 64% del negoci de les empreses s'enquadra en la instal·lació o manteniment de piscines residencials, les situades en cases de particulars.