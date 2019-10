El president de la Cambra Britànica veu difícil un acord sobre el "Brexit" abans de final de mes

L.M. Andrés

04.10.2019 | 12:12

"No podem pensar que això és tan ximple (un Brexit sense acord) que no ho faran. Que com seria un cataclisme, no es pot contemplar. Però realment és una possibilitat". Són paraules de Chris Dottie, president de la Cambra de Comercio Británica en España, durant l'acte "Brexit: situació actual i preparació als diferents escenaris" que s'ha celebrat en el matí d'aquest divendres en la patronal Cecot. Dottie veu "poc probable" un acord abans del 31 d'octubre, la data límit, però ha recordat que, en qualsevol cas (amb acord o sense), "hi haurà dos anys de transició". Per això, ha demanat a les empreses que planifiquen molt bé el possible nou escenari. A la jornada, organitzada pel Club Cecot Internacionalització, han intervingut representants de les empreses Telstar i Croda Ibérica, amb interessos a Gran Bretanya.