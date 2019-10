Pep Ruiz (BBVA): "Les empreses catalanes han de guanyar dimensió per exportar més"

L.M. Andrés

03.10.2019 | 12:32

La mida és el determinant "més important" per a la internacionalització de les empreses i en el teixit català predominen, majoritàriament, les petites i mitjanes companyies. Aquest és un dels hàndicaps a superar per incrementar les exportacions, segons ha explicat en el matí d'aquest dijous Pep Ruiz, economista principal de BBVA Research. Ruiz ha protagonitzat la ponència central de la jornada sobre exportació que s'ha celebrat avui a la seu del banc, a la rambla d'Egara, organitzada per BBVA i Diari de Terrassa i que ha aplegat a un important número d'assistents. "Un increment d'un 1% en la dimensió de l'empresa, incrementa la probabilitat d'exportació en un 5% El resultat no és sorprenent donada la major productivitat de les empreses grans i la presència de costos fixos en el comerç internacional", ha afegit Ruiz. La jornada ha començat amb la intervenció de Carles Soteres, director de zona de BBVA a Terrassa, i ha culminat amb una taula rodona amb representants de CaviarOli, Sensocar i Robin Hat, que han explicant, de forma molt entenedora i amena, la seva experiència en l'àmbit internacional.