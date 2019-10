La flexibilitat i els costos laborals

03.10.2019 | 04:00

Els sindicats UGT i CCOO van criticar ahir "l'excessiva flexibilitat" que tenen les empreses per a contractar, acomiadar i ajustar les seves plantilles a l'Estat espanyol, per la qual cosa han urgit a derogar la reforma laboral del PP perquè "impedeix la recuperació econòmica". Per la seva part, la patronal espanyola Ceoe va demanar, en un comunicat, mesures que no comporten pujades dels costos laborals per a poder fer front a la "desacceleració" de l'ocupació i veu "desaconsellable" limitar els mecanismes de flexibilitat interna. L'economista de Funcas, María Jesús Fernández, va assegurar que les dades del mercat laboral corresponents al setembre d'enguany confirmen "la desacceleració de l'economia", cosa amb la qual coincideix el president de l'IMF Business School, Carlos Martínez: "L'alentiment és real i el Govern que entre haurà de posar en marxa les polítiques oportunes".