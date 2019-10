Sonre l'11% del consum elèctric

02.10.2019 | 04:00

L'aire comprimit representa de mitjana l'11% del consum elèctric Industrial. Segons els casos, és possible aconseguir estalvis energètics de fins a un 50%, assegura Suimaq, amb seu a Castellbisbal. El consum elèctric constitueix un 80% del cost total d'una instal·lació d'aire comprimit en un període de 10 anys. "És per aquest motiu que cada kW compta, i un bon estudi pot suposar un gran estalvi energètic i econòmic", afegeix. El servei d'enginyeria de l'aire comprimit i assessorament, és "l'encarregat de realitzar tots els nostres projectes. Basant-se en la situació real de cada client i oferint-li l'estalvi més gran energètic per a cada instal·lació".