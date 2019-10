L'atur es redueix a Terrassa al setembre en 169 persones

Josep Arnero

02.10.2019 | 13:01

L'atur a Terrassa s'ha reduït en 169 persones el mes de setembre, per a situar-se en un total de 14.039 egarencs que no tenen treball. D'aquesta manera es posa fi a dos mesos molt dolents, juliol i agost, amb un gran augment de la desocupació a la ciutat. El comportament del mercat de treball a Terrassa ha estat diferent que a Catalunya i Espanya, amb pujada de l'atur. En el conjunt del Vallès Occidental, la desocupació es va reduir en 814 persones, per a un total de 49.397 aturats.

Setembre, a Espanya, igual que altres mesos com a agost o gener, són sinònim de repunt de l'atur. No obstant això, el d'aquest 2019 va ser el menys pronunciat des del 2004 i va deixar la xifra de 13.907 aturats més respecte a agost, fins als 3.079.711 aturats en tota Espanya.

El nové mes de l'any, l'atur registrat a les oficines de Treball de Catalunya es xifra en 372.623 persones, el que suposa un increment del 0,3% (1.205 més) respecte del mes d'agost. Des de 2008, tret de l'any passat, l'atur ha crescut en tots els mesos de setembre. L'augment d'enguany és el menor en xifres absolutes.