Les empreses davant un nou clima

Redacció

28.09.2019 | 04:00

Cecot ha reclamat al Govern mesures concretes per descarbonitzar l'economia i ha fet una crida a les empreses per instal·lar sistemes de generació d'energies renovables. La Cecot considera que vivim realment una situació d'emergència climàtica tal com ho demostren les evidències científiques i que mostren un futur incert, que pot esdevenir irreversible, si no prenem mesures urgents i globals. El passat mes de maig, la Generalitat de Catalunya va ...