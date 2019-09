I ara qué?

Josep Torres Prunyonosa, conseller Urbegrup. Doctor en finances i professor universitari.

28.09.2019 | 04:00

El dijous d'aquesta setmana vaig estar de president a un tribunal de màster on un grup d'alumnes van presentar un bon treball sobre la crisis del 2020 i els paral·lelismes que té amb la del 2008. Al acabar l'exposició, un membre del tribunal els hi va preguntar als alumnes que es mullessin, que el treball estava bé, que era molt descriptiu i que havien fet una bona recerca bibliogràfica, però que volia saber la seva opinió. Els alumnes no ...