Una companyia avançada

28.09.2019 | 04:00

Lleonart va arribar a disposar, anys enrera, d'una plantilla integrada per setanta persones en total, de les quals la majoria eren dones. Una de les bones pràctiques més responsables en aquest terreny era la gran flexibilitat de què disposen, especialment a les botigues. Una altra de les característiques de l'empresa és, per una banda, el respecte per la qualitat de la matèria primera: al seu web, s'hi refereixen com a gastronomia honesta, elaborada amb ingredients naturals i com a foment de l'origen local en tots els productes. I, d'altra banda, l'atenció a la demanda canviant del públic, combinada amb el gust per la innovació. És una empresa avançada en responsabilitat social.