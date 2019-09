El comerç tèxtil signa un nou conveni amb una alça del 2,2%

L.M. Andrés

26.09.2019 | 04:00

El sindicat CCOO ha signat el conveni col·lectiu del comerç del tèxtil de Barcelona per al període 2019-2021 i que preveu un increment salarial del 2,2% per a cada any de vigència i introdueix una clàusula de garantia salarial per assegurar retribucions de 14.000 euros bruts anuals durant la vigència de l'acord subscrit, que millora en drets i condicions laborals. En matèria de subcontractació s'avança en la línia ...