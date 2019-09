El Saló Nàutic comptarà amb amb més de 700 embarcacions

25.09.2019 | 04:00

La 58 edició del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, que tindrà lloc del 9 al 13 d'octubre, comptarà amb 290 expositors i més de 700 embarcacions, de les quals 180 a flotació. Aquest any, el certamen, organitzat per Fira de Barcelona amb la col·laboració de l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques (Anen), reunirà la flota més innovadora tant en l'àmbit de les embarcacions de vela com en el dels vaixells a motor, consolidant al saló com l'esdeveniment líder del sector nàutic espanyol i un dels més importants d'Europa, va informar ahir Fira en un comunicat. Així, la drassana Bénéteu exposarà les seves dues grans novetats d'aquesta temporada 2019, com són el First Yacht 53 i l'Oceanis 30.1, mentre que JBoats presentarà el J/99 i Dehler donarà a conèixer el seu monotip Dehler 30 OD. En la categoria de catamarans, Fountaine Pajot presenta el Fountaine Pajot 45 i Bavaria, el Nautitech 46 Open i el Bavaria 45 C, mentre que Lagoon mostrarà el Lagoon 46.