Iberdola tindrà una flota elèctrica completa 

25.09.2019 | 04:00

Iberdrola s'ha compromès a tenir una flota integrada per més de 3.500 vehicles completament elèctrics a Espanya i el Regne Unit l'any 2030. Aquesta flota inclouria turismes i furgonetes lleugeres, a més de vehicles tot terreny utilitzats per labors de manteniment en parcs eòlics i línies elèctriques, com SUV, camionetes i grues amb cistella per a elevació de persones, va comunicar ahir la companyia. Iberdrola precisa en una nota que ja s'ha compromès a instal·lar a Espanya fins a 16.000 punts de recàrrega en les llars i 9.000 en els centres de treball fins al 2021. La companyia s'ha adherit a la iniciativa EV100 de vehicles elèctrics durant la Setmana del Clima celebrada en Nova York.