L'empresa PayFit quadruplicarà la seva plantilla a Barcelona

24.09.2019 | 04:00

L'empresa de gestió de nòmines i de recursos humans PayFit, que compta amb 25 empleats a Barcelona, preveu quadruplicar la seva plantilla en la capital catalana i aconseguir les 100 persones "a la fi de 2020", i va confirmar a Yoann Artus, un directiu de Treatwell, com a màxim responsabe del mercat espanyol. Artus, que ha estat director general per a Espanya i Itàlia de la web de reserves de bellesa en línia Treatwell durant els tres últims anys, va explicar que, d'entrada, l'empresa Payfit vol ampliar la seva plantilla barcelonina fins als a un total de quaranta empleats ja "a la fi d'aquest any".

Payfit és una empresa emergent d'origen francès que gestiona qüestions com les nòmines, el període de vacances o les baixes a petites i mitjanes empreses, i per a això compta amb una eina tecnològica que simplifica els tràmits. Payfit va iniciar la seva expansió internacional a Espanya l'abril de 2018, per la seva similitud amb el mercat francès i perquè "a Espanya no existia cap plataforma dedicada a les pimes que permetés generar nòmines fàcilment i sense necessitat de coneixements avançats", assegura. Artus, que liderarà el desenvolupament de la filial espanyola, va evitar donar objectius de captació de clients i de facturació.