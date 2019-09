La fallida de Cook afecta 5.000 turistes a Catalunya 

24.09.2019 | 04:00

La fallida del grup de viatges Thomas Cook ha afectat uns 5.000 turistes estrangers, principalment britànics, que passaven les seves vacances a Catalunya, va informar ahir Generalitat. Els turistes es troben de vacances en la Costa Brava, la Costa Daurada i la Costa de Barcelona i són alguns dels més de 80.000 turistes anuals que porta l'operador britànic a Catalunya. La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va explicar que la Generalitat, que ha activat un pla de seguiment per aquesta crisi, s'ha posat en contacte amb el consolat britànic i que els vols de Thomas Cook amb sortida més immediata des de Catalunya s'han reprogramat amb altres companyies. Els vols que sortien avui de Reus cap a Manchester, Glasgow i Belfast ja s'han substituït per altres vols i els següents vols de Thomas Cook surten el dia 26 de Reus i el 27 des de Girona. A més, el govern català ha activat les oficines de turisme en els aeroports per oferir informació als turistes i l'oficina de la Generalitat a Londres està fent seguiment de les últimes notícies del mercat d'origen.