Cecot demana corredors 5G que connectin amb Espanya i Europa

Redacció

24.09.2019 | 04:00

La patronal egarenca considera imprescindible que l'economia catalana compti amb corredors 5G que connectin amb Europa i amb la resta de comunitats autònomes. L'aposta estratègica de Barcelona per esdevenir punta de llança en el desenvolupament de la tecnologia 5G no pot quedar aturada per "formalitats, pugnes o incompetències administratives", diu en una nota de premsa. En aquest sentit, Cecot afirma que endarrerir el Corredor 5G del Mediterrani suposa ...