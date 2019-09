Riquesa per a una zona deprimida

21.09.2019 | 04:00

Jaume Alsina, distingit enguany amb el premi a la personalitat de Cecot, va néixer a Guissona, la Segarra, l'any 1934. Estudià veterinària a Saragossa, i el 1951 inicià l'activitat professional, centrada en els animals de tir i de càrrega, que abandonà per la mecanització dels treballs agrícoles. Associat amb professionals del sector avícola de Reus, el 1956 inicià un negoci de ramaderia industrial i el 1959 fundà la Cooperativa Agropecuària de Guissona, la qual, sota la seva direcció, s'ha convertit en la més gran de l'Estat espanyol. L'objectiu de l'empresa era impulsar la ramaderia intensiva en una de les zones més deprimides de Catalunya i que patia un marcat èxode rural. Pràcticament des de la posada en marxa, l'empresa ha anat integrant totes les fases del cicle productiu fins a constituir, el 1999, el Grup Alimentari Guissona, a la qual van aportar els principals actius de la Cooperativa de Guissona, així com d'altres societats que van anar apareixent durant la dècada de 1990. Així, les 74.992 accions de la Corporació es van distribuir entre més de 4.500 accionistes, amb la conformitat dels socis assegurant d'aquesta manera el futur de bonÀrea Agrupa, actualment format per la Cooperativa de Guissona, la Caixa Rural de Guissona, la Corporació Alimentària Guissona, les fundacions Agropecuària i "bonÀrea", Serveis Agropecuària d'Assegurances i Serveis Mèdics Guissona.