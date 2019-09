Iberia reprendrà la negociació del conveni col·lectiu de terra

20.09.2019 | 04:00

SIbèria ha decidit convocar de nou la taula de negociació del XXI Conveni Col·lectiu de Terra, que va suspendre el passat 5 de setembre, davant l'impacte que les vagues d'aquest estiu estan causant en els negocis de "Handling" i Manteniment, i el risc "real" de pèrdua de clients. Al començament de mes l'aerolínia va justificar la suspensió temporal de la negociació del nou conveni del seu personal de terra per "la successió de vagues" protagonitzades per aquest col·lectiu en els aeroports de Barcelona, Bilbao i Madrid i davant la convocatòria de nous aturs.

En reprendre la negociació, la companyia va assenyalar en un comunicat que fa un exercici de responsabilitat i ha agregat que el seu objectiu és tancar "al més aviat possible" un acord que no posi en risc la pèrdua de clients en els negocis dels Serveis Aeroportuaris i Manteniment, "alguna cosa que avui dia és un risc real".

Per tot això, i en resposta a la sol·licitud de represa de la negociació del XXI Conveni Col·lectiu de Terra per part dels sindicats CCOO, ASETMA, ÚS, CGT i CTA, Ibèria va anunciar que convocarà "immediatament" a la part social de la Comissió Negociadora per a tancar un conveni "equilibrat que satisfaci els interessos dels treballadors i garanteixi els negocis".