Fomentar el consum responsable

20.09.2019 | 04:00

Una altra funció dels punts d'atenció al cooperativisme és la d'oferir informació sobre consum responsable i dels recursos que tenim a l'abast per sortir de les grans empreses subministradores i bancàries, i passar-nos a cooperatives. "Vam col·locar prestatges amb tota la informació referida a aquests serveis disponibles que ofereix la cooperativa Opcions. Aquí es pot obtenir informació sobre el fet de canviar la nostra forma de consumir", diu Javier Domínguez. Parlem entre d'altres de canviar el subministrament elèctric amb Som Energia, de telefonia mòbil i domèstica amb Som Connexió, o contractar banca ètica amb FIARE. Malgrat tractar-se de tràmits que en general es poden fer per internet, "sobretot a l'hora de fer-te soci de Som Energia o obrir un compte amb FIARE que és una mica més complicat ajudem a fer les gestions", especifica Domínguez.A la vegada, manifesta que "tenim el repte de difondre més tot el que relaciona amb el consum responsable". De fet, aquest tècnic expressa que "esperem que els punts Opcions també ajudin a promoure la difusió i el coneixement dels PATs". Aquests espais físics també s'utilitzen per treballar amb aquelles entitats o associacions que desitgen transformar-se en cooperatives o comerços que han de tancar per jubilació o per falta de viabilitat per explorar amb ells la continuïtat de manera cooperativa per part dels seus treballadors o d'altres persones interessades. A més, des dels PATs també hi ha una part d'atenció a cooperatives que ja estan funcionant i que són de l'àmbit de l'ESS. Per això, "ens citem les entitats de l'economia social de cada municipi on són, i fem plegats el qüestionari de balanç social que vam engegar a l'Ateneu Cooperatiu i parlem de les maneres d'intercooperar entre les entitats d'ESS del territori".