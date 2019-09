La Cecot reconeix a Jaume Alsina, empresari i fundador del Grup bonÀrea

20.09.2019 | 13:12

L'empresari i fundador del Grup bonÀrea, Jaume Alsina, ha obtingut el Reconeixement Cecot a la Personalitat 2019 per la seva trajectòria professional. L'acte de lliurament del guardó es farà el proper dimarts, 22 d'octubre, en el marc de la 25a. edició del sopar Nit de l'Empresari, que aquest any porta el lema "Energètics" Empreses responsables, governs sostenibles, transició energètica. Durant l'acte també s'entregaran els altres premis d'altres categories que són per Sensocar, Silence, Kave Hom, Able Human Motion, Uno y Tres Ceros, La Farga i Aijec. Els guardons es lliuraran en el marc del sopar multitudinari de la Nit de l'Empresari que tindrà lloc al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).