Patronals i sindicats veuen un "fracàs" de la política la convocatòria d'eleccions

L.M. Andrés

19.09.2019 | 04:00

La convocatòria d'eleccions general per al pròxim 10 de novembre no ha deixat indiferent a ningú. Des de les patronals, entre elles, la terrassenca Cecot, es mostren preocupades per les conseqüències que la inestabilitat política pot comportar per l'economia. Els sindicats majoritaris, per la seva banda, lamenten que s'hagi perdut una oportunitat de constituir un govern d'esquerres i també posen èmfasi en el fet que l'Estat porta ja anys ...