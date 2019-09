Expohogar mostrarà objectes fets amb material reciclat

19.09.2019 | 04:00

El Saló Expohogar, organitzat per Fira de Barcelona entre el 27 i el 30 de setembre, mostrarà objectes i complements de la llar fets amb materials reciclats, una tendència que segons els organitzadors de l'esdeveniment està marcant la temporada de tardor-hivern de 2019-2020 en el sector. Residus plàstics que es transformen en mantes i coixins o catifes de cotó reciclat són algunes de les aplicacions d'aquesta nova tendència, que aposta per la reutilització de materials per a convertir-los articles nous, sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Així mateix, el saló recollirà altres dos estils que "s'imposaran" aquesta temporada en el disseny de la llar: l'africà, amb enormes cistells de vímet, canyes o jute i reproduccions d'animals de la sabana; i l'oriental, amb baguls, caixes i gerros multicolors.