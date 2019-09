19.09.2019 | 04:00

La patronal catalana Foment del Treball va dir ahir que l'anunci d'eleccions generals per al 10 de novembre "no és una bona notícia per al país", ja que el nou procés electoral comportarà acumular retards en l'aprovació dels pressupostos i en les decisions clau per assegurar el creixement de l'economomia. L'entidad va incidir que en moments d'incerteses econòmiques i polítiques, les empreses i famílies necessiten el ...