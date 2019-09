El sector del vehicle elèctric reclama una reforma fiscal

18.09.2019 | 04:00

L'Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls del Vehicle Elèctric (Aedive) va reclamar ahir una reforma fiscal verd a Espanya per al sector de l'automoció, durant la celebració de la primera reunió del seu Consell Acadèmic. Segons el director general d'Aedive, Arturo Pérez de Lucia, Espanya "no pot permetre's perdre altres deu anys" en plantejar reformes fiscals que promoguin la descarbonització en l'automoció ...