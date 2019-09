L'INE rebaixa el creixement del PIB entre gener i juny al 2,1%

18.09.2019 | 04:00

El INE ha rebaixat el creixement de l'economia espanyola en el primer i segon trimestre de l'any, fins a fixar-lo en el 0,5% en tots dos casos, i situa el creixement interanual en el 2,1% en tots dos trimestres, tres i dues dècimes menys, respectivament, i una dècima per sota del que es preveu pel Govern per al conjunt de l'any (+2,2%). En concret, l'actualització publicada per l'INE en la seva pàgina web rebaixa del 0,7% al 0,5% la taxa trimestral de creixement del PIB en el primer trimestre de l'any, i redueix en tres dècimes, fins al 2,1%, la taxa anual entre gener i març. Respecte al segon trimestre, manté el creixement en el 0,5% entre abril i juny,