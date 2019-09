Barcelona tindrà el saló més gran de productes del mar

18.09.2019 | 04:00

Barcelona acollirà l'abril del 2021 el Seafood Expo Global/Seafood Processing Global, el saló més gran del món de productes del mar, un esdeveniment que feia 28 anys que se celebrava a Brussel·les (Bèlgica). Així ho va anunciar en un comunicat la societat Diversified Communications, organitzadora d'aquest esdeveniment, que celebrarà la 29 edició del 27 al 29 d'abril de 2021 en el recinte que té Fira de Barcelona a la Gran Via de L'Hospitalet. En la seva última edició, aquest saló va reunir més de 29.000 compradors i proveïdors de productes del mar de tot el món i a 2.000 empreses expositores, va precisar Fira de Barcelona en un altre comunicat en el qual s'ha felicitat per acollir aquest esdeveniment mundial. L'organitzadora d'aquest saló, la seu de la qual està a Portland (EUA), justificà el futur trasllat a Barcelona en què la capital catalana és una ciutat "amb àmplia tradició pesquera, una capital gastronòmica mundial per a la comunitat 'foodie' i un centre logístic marítim internacional".