Noves jornades de vaga entre els treballadors de terra d'Ibèria

17.09.2019 | 04:00

UGT va convocar ahir a tot el personal de terra d'Ibèria a noves jornades de vaga després de no obtenir resposta per part de l'aerolínia en les negociacions del XXI Conveni Col·lectiu de Terra, segons informa el sindicat a través d'un comunicat, publicat en la seva pàgina web. S'han fixat inicialment vuit jornades d'aturades, programades per a tots els dilluns entre el 30 de setembre i el 18 de novembre. "Una vegada vençut el termini que ...