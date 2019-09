14.09.2019 | 04:00

Estrella Damm ha estat guardonada amb el Premi a la Trajectòria Publicitària d'una Marca 2019, que concedeix el Club de Jurats dels Premis a l'Eficàcia de l'Associació Espanyola d'Anunciants (AEA). El jurat, integrat per més de 230 professionals de la indústria de la comunicació comercial, ha argumentat la seva decisió per la "coherència, posicionament i evolució" de la marca i per la seva "sensibilitat per temes socials".