La collita de la banca

Josep Torres Prunyonosa, Conseller Urbegrup, Doctor en finances i professor universitari.

14.09.2019 | 04:00

No pots sembrar blat i recollir patates. De la mateixa manera, la banca espanyola ha tractat de forma abusiva als seus clients i ara ha de recollir les conseqüències. De fet, ja n'ha collit alguna, ja que hi ha sentències judicials en el que s'admet que en els contractes bancaris hi havia clàusules abusives. Per exemple, les clàusules sòl que obligaven a l'hipotecat a pagar un percentatge mínim en el cas que l'Euríbor baixés per sota ...