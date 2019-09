Naturgy suspendrà temporalment 300 empleats de la seva filial Nedgia 

13.09.2019 | 04:00

Naturgy va plantejar ahir als sindicats una suspensió temporal de l'obligació de treballar per a uns tres-cents empleats de Nedgia, la seva filial de distribució, fins a conèixer la proposta definitiva de retribució a les xarxes de distribució de gas plantejada per la CNMC, el regulador energètic. Fonts sindicals van assegurar a Efe que aquesta mesura, que encara es desconeix quant temps s'aplicarà, implica que cap dels afectats perdrà salari o cotització a la Seguretat Social, i han aclarit que Naturgy no ha plantejat ni un ERTE ni un ERE en la companyia, cosa que van confirmar fonts de l'empresa energètica. D'aquesta forma, Naturgy opta d'entrada per evitar mesures més dràstiques a l'espera de veure quin impacte té sobre el seu negoci la circular definitiva de la CNMC. Fonts de l'energètica van precisar a Efe que s'ha obert "una taula de negociació" amb els sindicats per negociar aquesta suspensió temporal de l'obligació de treballar, una mesura que atribueixen a la "incertesa creada per l'organisme regulador", que podria començar a aplicar-se a l'octubre. La mesura afecta unes tres-centes persones "exclusivament" de Nedgia, la filial de distribució de gas de Naturgy, i bona part del personal afectat són de l'àrea comercial i en menor mesura de les unitats relacionades amb l'activitat de captació de nous punts de subministrament. Naturgy va insistir que la companyia s'ha vist "abocada a realitzar aquesta mesura temporal" a l'espera de veure quines decisions es prenen una vegada que es conegui el text definitiu de la CNMC. En qualsevol cas, Naturgy continuarà atenent les sol·licituds de clients i complint amb les condicions marcades,