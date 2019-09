El BCE endureix les condicions als bancs

Redacció

13.09.2019 | 04:00

El Banc Central Europeu va aprovar ahir un ampli paquet d'estímuls monetaris per a fer front a les incerteses polítiques i econòmiques que estan frenant ja al creixement de l'eurozona. Així, va baixar en 10 punts bàsics al -0,50%, les taxes d'interès que aplica als dipòsits bancaris, els diners que cobra als bancs per l'excés de reserves a un dia, davant l'afebliment econòmic de la zona de l'euro i la incertesa per les tensions ...