Foment del Treball urgeix a l'aprovació de pressupostos

Redacció

11.09.2019 | 04:00

Foment del Treball va urgir a les administracions catalana, espanyola i també l'Ajuntament de Barcelona a aprovar els seus pressupostos per a fer front a un clima de desacceleració internacional de l'economia, prevista per entitats com la Comissió Europea i el Fons Monetari Internacional (FMI). Segons l'informe trimestral de conjuntura econòmica de la patronal, presentat ahir, aquest escenari està motivat per les tensions polítiques com el ...