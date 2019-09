11.09.2019 | 04:00

Les empreses del Gremi de Rellotgers i Joiers de Terrassa i Demarcació podran accedir a la Borsa de Treball, al servei de canal musical per als establiments i al Portal PartnerShop, així com tindran accés a l'ampli ventall d'acords en descomptes que la Cecot té amb grans empreses de prestació de serveis de telecomunicacions, energia elèctrica, carburants, vols, pernoctacions o lloguer de vehicles. Aquest conveni també obre les portes a altres col·laboracions entres ambdues entitats en àmbits com la innovació o el thin tank en matèria de comerç urbà que impulsa Cecot Comerç mitjançant plataformes com Retailcat. La història del Gremi de Rellotgers i Joiers de Terrassa es remunta a principis dels anys 60 arran del desig de tot un grup de professionals de buscar punts de cooperació i unificació de criteris en el sector. Terrassa va tenir una de les primeres cooperatives de joiers de tot el territori nacional, així com un dels primers Gremis de Joiers i de Rellotgers. La seva capacitat, professionalitat i dinamisme han estat un referent dins i fora de la província.