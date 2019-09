L' ICF estrena el seu nou fons amb una inversió a l'empresa egarenca Vytrus

L.M. Andrés

10.09.2019 | 04:00

El fons de capital risc ICF Venture Tech II, de l'Institut Català de Finances (ICF), ha invertit 0,5 milions d'euros a l'empresa terrassenca Vytrus Biotech. La companyia biotecnològica, fundada el 2009 com a spin-off de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, basa la seva activitat en la tecnologia de cultiu de cèl·lules mare vegetals per desenvolupar, produir i comercialitzar principis actius vegetals d'alt valor afegit per a usos cosmètics i farmacèutics.La inversió de l'ICF, ...