Una pime amb molts premis

10.09.2019 | 04:00

Aquesta tecnològica egarense ha signat acords de distribució en 50 països i en els últims anys ha llançat al mercat 9 productes propis i 7 productes exclusius per a multinacionals del sector cosmètic i medical device, a més de tenir 5 patents registrades. El 2018 va facturar gairebé 900 mil euros i va obtenir un Ebitda positiu. Vytrus Biotech va ser finalista dels premis In-Cosmetics durant 2018 pel seu actiu Quora Noni, i va guanyar el primer premi del Cosmetorium 2018, per la innovació en formulació, i el guardó de Beauty Industry Awards 2017, pel seu producte per al cabellCapilia Long PPF. Està present a Europa, USA, LATAM, el Japó i Corea. Aquesta innovadora empresa va néixer l'any 2009 de la mà dels emprenedors Albert Jané i Óscar Expósito.