Cerclemón organitza avui la cinquena edició del "Salta" solidari a la plaça Vella

07.09.2019 | 04:00

La regidora de Salut, Mònica Polo, assistirà avui a la cinquena edició de l'acte solidari "Salta als castells inflables situats a la plaça Vella per quatre grans causes", organitzat per Cerclemón. La recaptació de l'acte es destinarà íntegrament a la investigació de malalties minoritàries infantils i anirà destinat a les entitats Mua Solidaris, Mi compañero de viaje, Todos contra la histiocitosis i ...