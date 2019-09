El 25% de les pèrdues en botigues es registra durant l'època estival

Redacció

07.09.2019 | 04:00

El 25% de les pèrdues que es produeixen en comerços succeeix a l'estiu, segons l'estudi "Retail Security in Europe" realitzat per Crime&tech amb el suport de Checkpoint Systems, amb seu a Terrassa. Aquesta dada es tradueix en més de 635 milions d'euros entre pèrdua desconeguda i reducció per als retailers.El sector més afectat pels furts és el de l'electrònica, on es reporten un 30,1% dels incidents, seguit del sector de l'alimentació, diu Checkpoint en un comunicat. Els articles electrònics ...