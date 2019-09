Terrassa és una de les ciutats més buscades a BBVA Valora

Redacció

06.09.2019 | 04:00

BBVA Valora es va convertir, el juliol de 2016, en la primera eina del sector bancari espanyol en proporcionar informació molt útil per a aquelles persones (fossin o no clients de l'entitat financera) que busquen habitatge. Des del seu llançament, BBVA Valora suma una mitjana de 125.000 cerques mensuals. No obstant això, la seva adopció per part de clients i no clients de BBVA no para a créixer. Enguany, s'han realitzat una mitjana de 200.000 cerques mensuals, un 67% des del mòbil. A ...