Nova línea telefònica per informar sobre el Brexit 

06.09.2019 | 04:00

Foment del Treball va obrir ahir una línia telefònica dirigida a les empreses per a informar-les sobre com pot impactar el Brexit en la seva activitat, i amb la qual pretén conscienciar-les de la necessitat de preparar-se per a una possible sortida no ordenada del Regne Unit de la UE. Aquest servei s'ha posat en marxa en coordinació amb el Departament d'Empresa de la Generalitat i el Govern, segons va informar ahir la patronal catalana en un comunicat. Des de la línia es facilitarà informació que pot ser útil sobre l'efecte d'un Brexit no ordenat en les relacions comercials o en els treballadors. En la pàgina web de Foment, les empreses també poden consultar informació sobre plans de contingència o accedir a documents elaborats pel govern del Regne Unit, la Comissió Europea i el Ministeri d'Indústria, entre altres.