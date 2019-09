Un model pioner a tot l'Estat

05.09.2019 | 04:00

Reempresa és un nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial pioner a l'Estat espanyol. Es tracta d'un mecanisme professional pel qual un o més emprenedors accedeixen a la propietat d'una empresa d'altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la. La missió del Centre de Reempresa de Catalunya és la consecució d'un entorn favorable per a la transmissió d'empreses entre persones empresàries i persones emprenedores. Ofereix un servei sense afany de lucre que està coordinat per professionals del món de la reempresa amb el suport d'una àmplia xarxa de col·laboradors implantada per tot Catalunya.