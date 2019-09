Cecot valora la dada interanual

04.09.2019 | 04:00

La patronal egarenca Cecot, tot i l'increment de l'atur a l'agost, valorà positivament el descens de l'atur en termes interanuals. "La dada interanual d'ocupació es pot considerar positiva, tanmateix no podem obviar que la caiguda progressiva d'afiliacions en el mes d'agost, des del 2014, ens fa pensar en un alentiment dels alts ritmes de creixement econòmic dels últims anys i una certa estabilització. És necessari conformar Govern i que el Govern resultant defineixi polítiques d'ocupació efectives, de la mà dels agents socials i econòmics", va afirmar David Garrofé, secretari general de la patronal Cecot. UGT va indicar ahir que les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes d'agost són "preocupants", malgrat que aquest mes sempre és dolent per al mercat laboral per la forta estacionalitat de l'activitat, i va afegir que no es justifiquen únicament per la fi de la temporada estival.