Troquelados Terrassa tanca i acomiada 50 treballadors

L.M. Andrés

31.08.2019 | 04:00

Els treballadors de l'empresa Troquelados Terrassa, que va néixer a Terrassa i que es va traslladar a Sallent, demanen que se'ls pagui els sous pendents i les indemnitzacions per acomiadament. La companyia, que és un Centre Especial de Treball i es dedica a la manipulació de cartó i productes d'embalatge, va tancar el passat 19 d'agost. La Inspecció de Treball no ha acceptat l'expedient de regulació d'Ocupació (ERO) presentat per l'empresa i ara els advocats de la plantilla la demandaran ...