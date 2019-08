La felicitat i el reconeixement

L'autora és Natàlia Cugueró-Escofet

31.08.2019 | 04:00

les empreses de vegades tenim un enfoc una mica contraproduent per aconseguir la sostenibilitat social. Estem acostumats a relacionar qui treballa molt amb qui esbufega molt i mostra molt que s'esforça amb tota mena de comentaris, fent servir el llenguatge verbal i no verbal. Aquella persona a qui quan li demanes un cosa extra, sempre té alguna excusa relacionada amb "no tinc prou temps" o "vaig molt de bòlit".Quan veiem algú així, en general pensem que treballa molt. Aleshores què ens passa? ...