El comitè d'Iberia manté la vaga al Prat per a demà i dissabte

Redacció

29.08.2019 | 04:00

El comitè de vaga del personal de terra d'Iberia en l'Aeroport de Barcelona va fer ahir marxa enrere en la seva intenció de desconvocar la vaga prevista per demà i dissabte, tal com havia anunciat al migdia, i ha decidit mantenir les aturades, ja que no van poder segellar un acord amb l'empresa. Representants de la companyia i el comitè de vaga es van reunir ahir en la seu del departament de Treball, convocats d'urgència per la Generalitat de Catalunya, per tractar de desencallar el conflicte ...