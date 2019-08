Fins al 40% dels treballadors pateix la síndrome postvacacional

Redacció

27.08.2019 | 04:00

Fins a un 41 per cent dels treballadors a Espanya està sofrint, o sofrirà, síndrome postvacacional després de finalitzar l'estiu com a conseqüència de la tornada al treball, segons una enquesta desenvolupada per Lee Hecht Harrison. del grup Adecco, amb l'objectiu d'analitzar aquest trastorn, conèixer a quantes persones afecta i ajudar a combatre'l. Aquest percentatge ha augmentat fins a quatre punts més en comparació amb l'estudi de l'any anterior, que se situava en un 37 per cent, segons ...