Quatre de cada deu espanyols pateixen la síndrome postvacacional

Redacció

26.08.2019 | 13:39

El 41 per cent dels treballadors espanyols reconeixen que estan patint, o bé que patiran, l'anomenada síndrome postvacacional, entesa com el malestar psicològic i físic que produeix la tornada a la feina després del període de vacances. Així ho assenyala una enquesta feta entre mil empleats per part de Lee Hecht Harrisson, divisió del grup Adecco.

En concret, el 41 per cent de treballadors que manifesten que els afecta aquesta síndrome resulta quatre punts superior a la xifra de l'any passat, que se situava en el 37 per cent. Del 59 per cent de professionals restant, un segment important indiquen que tot i no patir la síndrome postvacacional, sí que presentaran certs quadres de fatiga i estrès lligats a l'adaptació a l'ordre i la rutina després de la desconnexió de les vacances.

Segons l'estudi, entre els factors que contribueixen a desenvolupar la síndrome postvacacional hi ha les males relacions amb els companys de feina, que a l'àmbit laboral hàgim de fer tasques repetitives o bé tenir caps que siguin poc motivadors.