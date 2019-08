Un de cada quatre contractes de juliol va ser de menys de set dies

Redacció/EFE

24.08.2019 | 04:00

Un de cada quatre contractes signats al juliol a Espanya ha tingut una durada inferior als set dies, segons l'estadística de contractes que publica el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).En total, al juliol es van segellar en el mercat laboral 2,17 milions de contractes, dels quals el 25%, 551.483 acords, no va arribar a la setmana. Si se sumen els signats per fins a tres mesos, la xifra s'eleva fins a 1,1 milions, és a dir més de la meitat va ser per menys d'un trimestre.Mirant a tots els ...