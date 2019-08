El personal de terra d'Ibèria al Prat tornarà a la vaga aquest mes

Aeroports

14.08.2019 | 12:37

Els treballadors de terra d'Ibèria a l'aeroport de Barcelona-El Prat han convocat noves aturades per als dies 24, 25, 30 i 31 d'agost per a exigir millores laborals.

Aquests empleats ja van realitzar dues jornades de vaga els dies 27 i 28 de juliol que van obligar a cancel·lar desenes de vols i van causar retards generalitzats en els vols que havien d'enlairar-se des de Barcelona.

Segons ha informat la UGT, el comitè d'empresa d'Ibèria Barcelona ha pres la decisió de tornar a la vaga davant la "passivitat" de la companyia, que en aquestes dues setmanes no ha presentat noves propostes per a atendre les reivindicacions de la plantilla ni millorar les seves condicions de treball.